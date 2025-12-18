

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Noi siamo di fronte adesso ad una maggioranza e a un governo, senza offesa per nessuno a livello personale, tecnicamente di imbroglioni : hanno fatto 3 anni fa la campagna elettorale sull’ abolizione della legge Fornero e poi da quando governano non fanno che allungarla l’età pensionabile". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Skytg24.

"La verità è che allungano l’età pensionabile continuamente, questo - prosegue il leader di SI - è un Paese in cui ormai si andrà in pensione tra un po’ a 70 anni e poi a 75. Peraltro per le giovani generazioni queste scelte sono una condanna diciamo senza speranza: con le carriere lavorative dei giovani che iniziano tardi, sono precarie, intermittenti e discontinue oltre che sottopagate saremo di fronte a un disastro sociale senza precedenti".

"Bisognerebbe naturalmente andare in tutt’altra direzione, ma non credo che sarà così dato il modo in cui siamo arrivati fino ad oggi, altro che legge di bilancio fatta in Parlamento, e la prima ad essere umiliata è la stessa maggioranza. Ormai la legge di bilancio arriva come una scatola vuota a metà ottobre e a metà dicembre il governo decide cosa metterci, e facendola votare dal Parlamento a scatola chiusa a poche ora dall’esercizio provvisorio".

