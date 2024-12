Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Pensioni, accise, migranti: tutte le promesse elettorali di Meloni svanite al vento. Una ferita alla parte più fragile del paese. Alle pensioni minime andrà 1,80 € al mese in più. Mentre continuano a sprecare risorse per i centri in Albania, vuoti da mesi". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.