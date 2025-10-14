Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Il Pd compie 18 anni. 14 ottobre 2007: 3.170.000 persone alle primarie elessero Veltroni segretario. Alle prime elezioni prese 12.200.000 voti, 33.4%. Il mondo è cambiato. Ma serve ancora partito radicato e aperto, incontro di culture diverse, che parla a tutto il Paese". Lo scrive su X Walter Verini, senatore del Pd.
Pd: Verini, 'compie 18 anni, alle prime elezioni prese 12mln di voti'
14 ottobre, 2025 • 10:43
