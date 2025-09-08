Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Da sempre i dirigenti nazionali del Pd mi gratificano di questa attenzione: mai invitare il presidente di Regione più votato d'Italia del Pd. E, anche questa volta, hanno mantenuto la linea coerente della cafoneria nazionale". Lo dice Vincenzo De Luca a L'Aria che Tira su La7 sulla festa dell'Unità nazionale.
Pd: V.De Luca, 'mai invitato a festa unità nazionale, cafoneria'
8 settembre, 2025 • 12:54
