

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Se contiamo i voti delle ultime 10 elezioni regionali, scopriamo che il Pd è il primo partito e Fdi il secondo e che il centrosinistra è davanti al centrodestra. Questi non sono sondaggi ma voti reali nelle 10 regioni dove si è votato". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.

