

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "E' ora di cambiare musica". Su Instagram, il Partito democratico pubblica una serie di immagini con lo stile del Wrapped di Spotify, il riepilogo personalizzato delle abitudini di ascolto che arriva a fine anno a ogni utente. "Tutto è pronto per il Wrapped del governo Meloni. Andiamo. 2025", si legge nella prima slide dei dem.

"Il 2025 è stato una festa, a sentire la destra italiana. Un po' meno per te e per tutti gli italiani", la seconda scheda. E a seguire, "le balle che hai dovuto sentire di più: 1) 'fun-zio-ne-ran-no'. Di Giorgia Meloni feat Edi Rama, remix n.4. 2) 'Mai così tanti soldi nella sanità con noi'. Mentre il rapporto tra il fondo sanitario nazionale e il Pil scende al 6,0%. 3) 'Abbasseremo le tasse'. Con la pressione fiscale più alta dal 2015: 42,8%. 4) 'Pensioni minime a 1000 euro'. Con gli aumenti previsti nemmeno due caffè in più. 5) 'Colpa della sinistra!'. Di destra unite per schivare la responsabilità".

Con grafica accattivamente, il Wrapped del Pd prosegue: "Congratulazioni! Sei una delle 5,8mln di persone che hanno rinunciato alle cure nell'ultimo anno". E poi: "Per evitare i 700 giorni di lista d'attesa che hai davanti, la destra vuole che passi a Premium. Rivolgiti al privato! (magari nelle cliniche dei sottosegretari del governo). Modello Meloni: se hai la carta di credito ti curi, altrimenti aspetti!".

(Adnkronos) - Tra le slide del Pd, "quest'anno il governo ti ha fatto vergognare ben 824 volte. Riesci a indovinare la numero 1?". La risposta arriva scorrendo: "Zero trafficanti di essere umani arrestati. Ma uno liberato e portato a casa in Libia sano e salvo con volo di Stato. Ma non dovevano dargli la caccia su tutto il globo terraqueo?".

Nel 'Wrapped Meloni', sotto una foto della presidente del Consiglio, si legge ancora: "La balla più ascoltata. 'Aboliremo le accise', sono passati oltre 1000 giorni da quando sono al governo". Poi, ancora, la lista degli "aumenti più sofferti" dagli affitti (+31%) al carrello della spesa (+24%) e "La tua lista della spesa: 1) frutta e verdura +32,7%. 2) latte, formaggi e uova +28,1%. 3) pane e cereali +25,5%. 4) alimenti freschi +26,2%. 5) Alimenti lavorati +24,3%".

Secondo lo speciale riassunto 2025 curato dal Pd, "Colpa della magistratura" è "il brano più cantato dal governo. E' stato riprodotto 394865 volte dai membri del governo. Davvero un'ottima scusa quando non sai cosa sia la Democrazia". Mentre "il messaggio che hai sentito più spesso" è "ci scusiamo per il disagio", con tanto di foto del tabellone delle partenze dei treni in ritardo. "E ora un messaggio da chi ha perso il contatto con la realtà", è lo slogan a commento del video del celebre balletto dei leader della Meloni e gli altri leader di governo che saltellano sul palco per la campagna elettorale di Edmondo Cirielli in Campania.



