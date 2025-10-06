

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Questa mattina si è riunita la segreteria nazionale del Partito Democratico per discutere la situazione economica del paese in vista della manovra e delle proposte che il partito avanzerà. Durante la riunione sono state discusse anche le proposte del Pd per la politica industriale a partire dal Libro verde presentato a luglio, sul quale è intervenuto Andrea Orlando. Si legge in una nota del Pd.

