Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Bene finalmente la direzione del Pd la prossima settimana. Sarà un luogo di confronto franco, produttivo, utile. In un momento durissimo, internazionale e europeo. Sentiamo questa responsabilità, facciamolo in modo aperto, alto. Insieme". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Pd: Sensi, 'finalmente la Direzione, confronto utile e produttivo'
28 gennaio, 2026 • 12:13
