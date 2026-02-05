Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Niente streaming, dunque, domani per la Direzione del Pd? Peccato. Aprirsi per un grande partito non è mai un rischio, ma una opportunità. Siamo democratici, no?". Lo scrive il senatore dem Filippo Sensi sui social.
Pd: Sensi, 'domani no streaming Direzione? Aprirsi per grande partito mai rischio'
5 febbraio, 2026 • 17:53
