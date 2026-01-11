Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un importante dirigente del mio partito oggi teorizza - a parte cacciare quelli come me, ma poco importa - di trasformare il Pd sul tema Ucraina nella Lega o nei Cinque Stelle. In un partito di destra, insomma. Più sensibile alle ragioni del Cremlino che di Kyiv. Non succederà". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Pd: Sensi, 'cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succederà'
11 gennaio, 2026 • 17:23
