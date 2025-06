Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Quanto sta accadendo a Pisa rischia di minare la credibilità, la trasparenza e la stessa tenuta democratica del Partito Democratico nella nostra città. È mio dovere denunciare pubblicamente una situazione che, oltrepassando ogni limite, richiede un intervento immediato da parte della segreteria nazionale e del segretario regionale". Così Oreste Sabatino, segretario provinciale del Pd di Pisa, interviene sulla gestione del congresso dell’Unione comunale del capoluogo, evidenziando una serie di gravi irregolarità che stanno compromettendo la correttezza del percorso congressuale.

"A meno di 24 ore dall’inizio dei congressi di circolo – afferma Sabatino – la Commissione per il Congresso ha deliberato l’adozione di un’anagrafe degli iscritti difforme da quella certificata dagli organi competenti, ovvero la Commissione provinciale di garanzia e dall’Ufficio adesioni, a fine maggio. Una scelta assunta senza alcun fondamento statutario, che ha alterato il presupposto fondamentale della certezza della platea elettorale e, di conseguenza, il calcolo stesso dei delegati da eleggere".

"La situazione è ulteriormente degenerata nel corso del congresso del circolo San Marco-San Giusto, dove – nonostante una formale richiesta di sospensione firmata dallo stesso segretario provinciale e accolta dalla segretaria di circolo – si è scelto deliberatamente di procedere con votazioni e scrutinio, senza base giuridica, senza legittimazione". A ciò si aggiunge, denuncia Sabatino, "un clima interno preoccupante e teso: vi sono anche alcune intimidazioni, comportamenti aggressivi subiti da qualche iscritto. Davanti a questa deriva – conclude Sabatino – ho chiesto un atto di responsabilità al segretario regionale Emiliano Fossi e alla segretaria Elly Schlein. Serve un’immediata sospensione del percorso congressuale, in attesa degli opportuni accertamenti da parte degli organi di garanzia. Non è in gioco solo la regolarità di un congresso, ma la fiducia di migliaia di iscritti e simpatizzanti che credono in un Pd fondato sulla legalità, sul rispetto e sulla partecipazione autentica, oltre alla nostra immagine di fronte ai cittadini e agli elettori pisani".