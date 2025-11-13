

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Riacquistiamo il circolo di Ponte Milvio, che è stata la sezione storica di Enrico Berlinguer, grazie all'impegno di tanti militanti, di tante iscritte e iscritti. Ringrazio davvero il Partito democratico di Roma che ha lavorato tanto per raggiungere questo risultato e anche il nostro segretario regionale. Siamo molto felici di poter fare insieme questo gesto che dimostra radicamento, identità e rilancia il nostro impegno più in avanti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della cena di sottoscrizione per l'acquisto della sede del Pd a Ponte Milvio.



