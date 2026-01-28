Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Il Pd sarà impegnato pancia a terra per il no al referendum e insieme intreccerà una grande campagna di ascolto del Paese, che il governo sta negando. Andremo verso le persone, anche quelle che non votano più, ascolteremo le categorie. Così costruiremo l'alternativa alla destra. Partiremo da questo fine settimana". Lo ha detto Elly Schlein al Tg3.
Pd: Schlein, 'questo week end al via campagna ascolto, così costruiamo alternativa'
28 gennaio, 2026 • 18:43
