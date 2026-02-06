

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Tutti possiamo essere orgogliosi dei risultati concreti portati nel partito, maggioranza e minoranza. Guardate la strada che abbiamo fatto, manca un tratto fondamentale ma da dove siamo partiti? Ci abbiamo messo tre anni a ricostruire una coalizione uguale nelle Regioni e vedere i sondaggi dire che la partita le elezioni è già aperta. La linea testardamente unitaria ha portato risultati concreti che sono di tutto il partito, maggioranza e minoranza". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del partito.



