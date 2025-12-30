

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo già battuto la destra in Puglia e in Campania. E in Campania lo abbiamo fatto con l'importante contributo di Manfredi". Elly Schlein risponde così ai cronisti alla Camera che le chiedono delle dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, secondo cui il Pd non sarebbe ancora pronto a battere la destra.

