

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La Repubblica nasce dalla scelta dell'antifascismo che ha messo insieme anche culture diverse, che hanno saputo dialogare e ritrovarsi attorno a principi comuni. Per il Partito democratico, ancora oggi, quella radice è una parte integrante di un patrimonio ideale culturale, una cultura fondativa del nostro partito e del nostro impegno". Lo ha detto Elly Schlein a un convegno su Tina Anselmi al Senato. "Siamo orgogliosi di essere stati forgiati nell'incontro di queste culture, un incontro virtuoso tra quelle culture che hanno fatto insieme la Resistenza e di più, hanno scritto insieme quella Costituzione".

