Roma, 23 set. (Adnkronos) - "C'è una nuova generazione di militanti e dirigenti che non sono divisi da appartenenze pregresse. Siamo una grande forza plurale, teniamocela stratta in mezzo a tutti questi partiti personali". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.
Pd: Schlein, 'in mezzo a partiti personali, noi grande forza plurale'
23 settembre, 2025 • 10:43
Roma, 23 set. (Adnkronos) - "C'è una nuova generazione di militanti e dirigenti che non sono divisi da appartenenze pregresse. Siamo una grande forza plurale, teniamocela stratta in mezzo a tutti questi partiti personali". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.