Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il nostro impegno sarà duplice e ambizioso: spiegare nel merito il nostro No convinto al referendum intrecciato a un percorso di ascolto che attraverserà tutto il Paese, 'L'Italia che sentiamo'". Lo dice Elly Schlein aprendo la Direzione Pd al Nazareno ricordando la prima iniziativa a Milano, "di cui ringrazio Gianni Cuperlo. Abbiamo bisogno di un pensiero lungo".
Pd: Schlein, 'impegno duplice su No convinto a referendum e percorso ascolto'
6 febbraio, 2026 • 11:02
