

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il nostro impegno sarà duplice e ambizioso: spiegare nel merito il nostro No convinto al referendum intrecciato a un percorso di ascolto che attraverserà tutto il Paese, 'L'Italia che sentiamo'". Lo dice Elly Schlein aprendo la Direzione Pd al Nazareno ricordando la prima iniziativa a Milano, "di cui ringrazio Gianni Cuperlo. Abbiamo bisogno di un pensiero lungo".

