Roma, 6 set (Adnkronos) - "E' giusto interloquire con tutti, naturalmente sempre a partire da proposte, posizioni e idee del Pd e con la coerenza di sempre". Lo ha detto Elly Schlein al Forum Sbilanciamoci di Cernobbio.
Pd: Schlein, 'giusto interloquire con tutti con coerenza'
6 settembre, 2025 • 14:45
