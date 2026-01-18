Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Lunedì 19 gennaio alle ore 11.30 a 5 anni dalla morte di Emanuele Macaluso una delegazione Pd si recherà presso il Cimitero Monumentale del Verano a Roma (Riquadro 8d, vicino all'ingresso Portonaccio). La delegazione sarà composta da Elly Schlein, Cecilia D'Elia, Nico Stumpo, Francesco Verducci, Roberto Morassut e Peppe Provenzano.
Pd: Schlein e delegazione ricordano Macaluso a 5 anni dalla morte
18 gennaio, 2026 • 15:33
Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Lunedì 19 gennaio alle ore 11.30 a 5 anni dalla morte di Emanuele Macaluso una delegazione Pd si recherà presso il Cimitero Monumentale del Verano a Roma (Riquadro 8d, vicino all'ingresso Portonaccio). La delegazione sarà composta da Elly Schlein, Cecilia D'Elia, Nico Stumpo, Francesco Verducci, Roberto Morassut e Peppe Provenzano.