Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ho annunciato che saremo impegnati nella costruzione di un progetto per il Paese, che vogliamo comporre insieme alla società italiana, al suo mondo produttivo, sindacale e associativo, ai suoi corpi intermedi e alle migliori energie. Un progetto basato su 5 priorità. Una di queste cinque sono proprio le politiche industriali che mancano per accompagnare la manifattura italiana nella conversione ecologica e digitale, per rimettere l’Italia al lavoro e alla guida dell’innovazione". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Ho chiesto ad Andrea Orlando di guidare in collaborazione con me e la Segreteria il percorso che ci vedrà attraversare i luoghi della vocazione industriale del Paese, quelli delle eccellenze e quelli delle crisi, per contrastare la deindustrializzazione e rimettere al centro lavoratrici e lavoratori che mandano avanti l’Italia. Lo ringrazio per aver accettato di mettere la sua esperienza a servizio di questa parte fondamentale del progetto per l’Italia che vogliamo".