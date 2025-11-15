

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il vostro apporto è fondamentale nella sfida per battere la destra, abbiamo bisogno della vostra competenza. Con questo incontro abbiamo voluto riannodare i fili del dialogo tra il partito e il suo straordinario arcipelago di amministratori e amministratrici e coinvolgervi nel percorso per costruire il programma che ci serve per battere la destra. Questo lavoro vogliamo farlo con voi, da soli non possiamo farlo. Sentitevi ingaggiati già da oggi". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.

