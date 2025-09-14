

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Serve un piano per tornare a crescere e noi faremo le nostre proposte in vista della prossima manovra. Siamo stufi della retorica del governo sulla famiglia quando fanno il contrario tagliando la sanità, la scuola, aumentando la precarietà. Noi pensiamo che un altro modello di sviluppo sia possibile. Noi accanto a ogni critica, mettiamo una proposta. Il governo ascolti". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'unità a Reggio Emilia.

"Lo scorso anno abbiamo portato da questa festa le nostre cinque priorità che interessano la vita concreta delle persone. Su ciascuna di queste priorità abbiamo fatto iniziative nel partito e in Parlamento. Vi preannuncio che stiamo preparando un grande appuntamento nazionale a novembre con le sindache e i sindaci" su queste priorità. "La prima è la difesa della sanità pubblica".

