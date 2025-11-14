

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata al DumBO di Bologna per la prima Assemblea nazionale delle “Città democratiche e progressiste”, incontro delle amministratrici e degli amministratori locali promossa dal Partito Democratico in occasione dell’assemblea Anci. All'iniziativa è presente anche il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Oggi in apertura gli interventi di Stefano Bonaccini, Presidente del Partito Democratico Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Michele De Pascale, Presidente Emilia-Romagna; Davide Baruffi, Responsabile Enti Locali Pd; Luigi Tosiani, Segretario Pd Emilia-Romagna.

Sempre oggi si svolgeranno i tavoli tecnici tematici sui principali ambiti dell’azione amministrativa e politica locale: Casa e diritto all’abitare, Transizione verde urbana, Welfare di prossimità e salute, Giovani, donne e futuro urbano, Mobilità sostenibile e infrastrutture urbane, Legalità e sicurezza urbana e Progettare i territori, dedicato alle politiche di coesione, alla pace, alle riforme e alle aree interne.

La mattina di domani sarà invece dedicata alla restituzione pubblica dei lavori dei tavoli tematici e a una tavola rotonda plenaria dalle 9.30. A concludere i lavori, alle ore 12.00 di domani sarà la segretaria Schlein.

