

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Nell'ambito del centrosinistra mi auguro si voglia ricostruire una capacità di ricomprendere tutto quello che era il pensiero del centrosinistra. Ma credo sia sbagliato decidere a priori se fare una forza di centro. Il Pd nasce con l'ambizione della vocazione maggioritaria che non è arrivare al 51% ma offrire alle tradizioni politiche post comunista e cattolico democratica una forma di pensiero all'interno di una stessa casa. Il Pd aveva una funzione, mi auguro l'abbia ancora. Altrimenti si apre uno spazio lasciato vuoto dal Pd, che è la bandiera lasciata a terra dal Pd se si rifugia solo a sinistra. Lascia uno spazio abbandonato che non è quello di centro ma di centrosinistra". Lo dice Ernesto Maria Ruffini al Salone della Giustizia.

