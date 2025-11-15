

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Oggi, l’idea di centrosinistra sembra tramontata perché i suoi protagonisti hanno smesso di cercare pazientemente una sintesi tra culture diverse. E così si dicono alla ricerca di un partito 'di centro' da utilizzare come stampella. Ma il gruppo dirigente di un partito non può ispirare la nascita di un altro partito che diventa servente/strumentale. Il Partito Democratico non può delegare a un soggetto esterno il compito di fare il centro, di rappresentare il riformismo". Così Ernesto Maria Ruffini all'assemblea dei comitati Più Uno.

"Siamo qui per fare politica, senza cedere alla tentazione di attribuirci delle etichette. Siamo qui senza l’ansia di parlare di nomi, perché la politica non è un reality show e noi non siamo interessati né ai talent show, né alle nomination, sentendosi giusti in un video su tik tok o con un sorriso a effetto in televisione”.

