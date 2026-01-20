Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Insistere, insistere, insistere". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, postando la locandina del nuovo appuntamento organizzato dai riformisti dem che si terrà il prossimo 7 febbraio a Modena. Titolo del convegno 'Crescere tutti, crescere insieme. Mettere in agenda la lotta alle povertà'.
Pd: riformisti dem il 7/2 a Modena, 'crescere tutti, crescere insieme'
20 gennaio, 2026 • 16:53
Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Insistere, insistere, insistere". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, postando la locandina del nuovo appuntamento organizzato dai riformisti dem che si terrà il prossimo 7 febbraio a Modena. Titolo del convegno 'Crescere tutti, crescere insieme. Mettere in agenda la lotta alle povertà'.