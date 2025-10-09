

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Massimiliano Amadori è un lavoratore eccezionale, serio e onesto. Sono certo che dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti contestati. Facciamo lavorare serenamente la magistratura, collaborando e confidando al più presto che venga stabilita finalmente la verità su questa vicenda”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, sul suo ex capo di gabinetto.

