Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Lasciamo stare queste cose qui...". Romano Prodi risponde a Circo Massimo, in onda stasera sul Nove, a chi gli chiede se voglia mettere in discussione la segretaria del Pd, Elly Schlein.
Pd: Prodi, 'se voglio mettere in discussione Schlein? Lasciamo stare...'
29 ottobre, 2025 • 18:43
