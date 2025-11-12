

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Si preannuncia piuttosto partecipata la tre giorni a Montepulciano per 'Costruire l'alternativa', come recita il titolo dell'evento organizzato da Areadem che fa riferimento a Dario Franceschini con la sinistra Pd di Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Marco Sarracino e gli ex-art.1, ovvero Roberto Speranza e Nico Stumpo tra gli altri. "Abbiamo già oltre 200 stanze prenotate", spiega in Transatlantico chi sta organizzando l'iniziativa. Tanto che diversi parlamentari si stanno orientando sulla vicina Chianciano per trovare una sistemazione.

L'evento si svolgerà alla Sala della Contrada di Voltaia, antica contrada di Montepulciano. Una capienza di oltre 400 posti sotto le volte con gli archi a sesto acuto della location. I lavori inizieranno venerdì, sabato sarò la giornata dedicata all'agenda per "sfidare la destra" e domenica invece lo slot più politico con gli interventi dei capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e del capodelegazione in Europa, Nicola Zingaretti. Quindi, la segretaria Elly Schlein.

Alla Camera si riferisce che la leader dem non sarebbe stata inizialmente troppo entusiasta della nascita del 'correntone' di maggioranza, che riunisce aree diverse che hanno sostenuto Schlein al congresso. "Non c'è nessun tentativo di imbrigliarla o condizionarla o peggio... Al contrario noi vogliamo dare una mano e rafforzare la leadership della segretaria", sostengono gli organizzatori. Il numero dei parlamentari che parteciperanno all'iniziativa è in via di definizione. "Comunque mandaremo l'invito a tutti i deputati, senatori ed eurodeputati Pd".

