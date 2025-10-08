

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "A Milano il 24 ottobre i riformisti del Partito Democratico si ritrovano per ripartire dalla crescita, la priorità delle priorità. Nell’incontro pubblico, aperto, la crescita sarà declinata nei suoi vari ambiti: quella economica, di welfare e formazione, per una Italia più competitiva e giusta, più libera e sicura, più responsabile e legata saldamente alla sua prospettiva europea. Crescere, dunque, come sfida e progetto, come urgenza perché senza crescita non si protegge il welfare. Crescita come prospettiva per una proposta di governo del Paese". Lo scrive sui social Pina Picierno del Pd.

