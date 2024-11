Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Auspico che il Partito Democratico possa mantenere quel suo tratto identitario a vocazione maggioritaria e sempre più pluralista, che tenga insieme anime e sensibilità nell’interesse collettivo. Questo è fondamentale”. Lo dice Piero De Luca, deputato del Pd, a L’Attimo Fuggente su Giornale Radio.

“Sabato -aggiunge riferendosi ad un'iniziativa che si terrà a Roma- discuteremo delle future alleanze, dei temi, dei programmi. Stiamo facendo un lavoro positivo, mettendoci a disposizione del partito e non facendo perdere al Pd quella vocazione maggioritaria e plurale che per noi è un aspetto decisivo ed elemento identitario”.

Come mai in Emilia-Romagna tra i 27 consiglieri regionali eletti solo uno è ascrivibile all’area politica della Schlein mentre tutti gli altri sono fedeli a Bonaccini? "In Emilia-Romagna c’è un gruppo dirigente solido, strutturato, che ha lavorato con l’amministrazione Bonaccini con risultati indiscutibili, le elezioni hanno confermato questa forza”.