

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Rafforzare la leadership di Elly Schlein e consolidare la costruzione di "un'alternativa plurale e credibile". Marco Sarracino ha sintetizzato così il senso dell'iniziativa della maggioranza dem a Montepulciano, aprendo i lavori della tre giorni in Toscana. Oltre 1200 iscritti, boom di presenze che ha costretto a un cambio di location last minute in una tensostruttura allestita nei giardini della cittadina.

Ad organizzare l'evento le aree che al congresso sostennero Schlein: Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e gli ex-art.1 di Roberto Speranza. Sostegno che nel corso degli anni si è allargato e a Montepulciano oggi ci sono esponenti che tre anni fa si schierarono con Stefano Bonaccini come i i 'neoulivisti' di Crea tra i quali Anna Ascani, Marco Meloni, Matteo Mauri, Toni Ricciardi. E poi Debora Serracchiani e l'eurodeputato Dario Nardella. Tanti i parlamentari Pd della varie anime che hanno organizzato la tre giorni: da Peppe Provenzano a Michela De Biase, Marina Sereni, Nico Stumpo, Arturo Scotto, Anna Rossomando, solo per citarne alcuni.

Nessun tentativo di 'commissariare' la segretaria, come alcuni avevano letto l'iniziativa di Montepulciano, assicura Sarracino: "Da qui ribadiamo che non arretreremo sui grandi passi in avanti fatti sulla linea politica dal Pd e dal suo gruppo dirigente in questi due anni" e "vogliamo quindi rafforzare la leadership della nostra segretaria Elly Schlein e del suo gruppo dirigente". Anche perché, rivendica, "siamo quelli che dal primo momento, prima di molti altri, hanno creduto in quel progetto politico non per convenienza ma per convinzione".

