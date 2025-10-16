

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne democratiche, è stata eletta all’unanimità nell’Esecutivo di PES Women in corso ad Amsterdam, dove si svolge il Congresso del Partito del Socialismo Europeo.

“In un tempo in cui forze nazionaliste e patriarcali cercano di riportare indietro l’orologio della storia, tutte le donne devono avanzare unite per essere più forti. Spazi femministi autonomi, intersezionali e progressisti come PES Women sono indispensabili per intrecciare esperienze, competenze e visioni capaci di aprire nuove strade di libertà e uguaglianza.” Commenta Roberta Mori.

“La Conferenza delle Donne Democratiche - aggiunge Mori - segue con impegno e convinzione il lavoro delle PES Women, perché la leadership femminile, soprattutto femminista, deve essere al centro della trasformazione dell’Europa dal lavoro alla cura, dalla giustizia climatica ai diritti riproduttivi".

