

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Stamattina ho insediato la Commissione regionale per il Congresso del Pd Campania, che avrà luogo dal 25 al 28 settembre e vedrà l'elezione del nuovo segretario regionale. Piero De Luca è il candidato unitario per questo ruolo. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro". Così il senatore Antonio Misiani, commissario del Pd campano. "Il congresso sarà un passo importante per il futuro della comunità politica del Pd campano. Dopo oltre due anni di commissariamento e un lungo e difficile percorso, sono soddisfatto di aver contribuito a costruire un progetto unitario per cui ho sempre lavorato e che - ne sono convinto - ci aiuterà a fare al meglio la nostra parte per vincere le prossime elezioni regionali".

"Siamo alla vigilia di una competizione decisiva e la Campania è la regione più importante tra quelle che andranno al voto in autunno. Questo è il momento della responsabilità condivisa, per poter offrire alle cittadine e ai cittadini campani un progetto di governo credibile e all’altezza delle sfide della prossima legislatura regionale, su nodi cruciali come la sanità pubblica e le politiche sociali, il lavoro e le imprese, i trasporti e le infrastrutture, la tutela dell’ambiente. In questa prospettiva, il Pd campano deve essere parte fondamentale del campo progressista che stiamo costruendo in tutto il Paese, il perno di un progetto forte e coeso, di una alleanza larga tra forze politiche e civiche".

"Un partito della gente, tra la gente, in cui le differenze diventano ricchezza. Un partito capace di valorizzare il lavoro di questi anni alla guida della Regione e con il coraggio e l’ambizione di migliorarlo. Un partito aperto e plurale, laboratorio di proposte e politiche di cambiamento e innovazione in una terra bellissima e impegnativa. Sono certo che le Democratiche e i Democratici della Campania riusciranno a vincere questa sfida e a raggiungere questi obiettivi”.

