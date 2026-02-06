(Adnkronos) - Gli astenuti sulla relazione di Elly Schlein, tra i presenti in Direzione e quelli da remoto, sarebbero poco meno di una ventina, a quanto riferiscono fonti della minoranza. Tra questi: Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Simona Malpezzi, Piero Fassino, Graziano Delrio, Sandra Zampa, Walter Verini, Lia Quartapelle, Claudia Mancina, Salvatore Margiotta, Stefania Pezzopane, Stefano Lepri, Elisabetta Gualmini.
**Pd: minoranza si astiene su voto relazione Schlein in Direzione (2)**
6 febbraio, 2026 • 15:22
(Adnkronos) - Gli astenuti sulla relazione di Elly Schlein, tra i presenti in Direzione e quelli da remoto, sarebbero poco meno di una ventina, a quanto riferiscono fonti della minoranza. Tra questi: Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Simona Malpezzi, Piero Fassino, Graziano Delrio, Sandra Zampa, Walter Verini, Lia Quartapelle, Claudia Mancina, Salvatore Margiotta, Stefania Pezzopane, Stefano Lepri, Elisabetta Gualmini.