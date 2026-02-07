

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha frettolosamente dichiarato chiuso il caso dei Giovani democratici di Bergamo, dopo le distratte scuse formulate da questi ultimi per aver postato un cartello con la scritta: ‘Meglio maiale che sionista’ con tanto di disegno di maiale zannuto. Ma, per l’appunto, si tratta di scuse distratte, tant’è vero che il cartello resta tuttora nel post del 7 ottobre 2025, con il quale hanno pensato bene di celebrare i due anni esatti dai massacri perpetrati da Hamas su 1400 israeliani, in gran parte loro coetanei". Lo scrive su X Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

"In quel post, peraltro, campeggia al primo posto la foto di una manifestazione con la scritta: ‘Bergamo ha scelto da che parte stare’, slogan che -in tutti i cortei, indipendentemente dal nome della città- continua con la rima: ‘Palestina libera dal fiume fino al mare’, libera cioè dai ‘peggio che maiali’ sionisti. L’onorevole Schlein -conclude l'esponente di Fdi- avrebbe dovuto controllare un po’ meglio prima di esercitare la sua rapidissima plenaria indulgenza. La deriva estremista del secondo partito italiano è preoccupante".

