

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Oggi la coalizione di centrosinistra e il Pd sono chiamati a precisare e integrare il loro profilo, se vogliono aumentare le possibilità di successo. Serve integrare la visione progressista con una maggiore attenzione alle tradizioni". Lo ha detto Stefano Lepri alla Direzione Pd.

"Occorre abbandonare una certa tendenza massimalista: giusto avere obiettivi di cambiamento radicale ma è sbagliato illudersi di poter cambiare tutto e subito. I cambiamenti vanno fatti per tappe e accompagnati. Inoltre, un approccio economicista e istituzionalista è fondamentale ma non basta. Oggi il consenso si misura anche con il desiderio di relazioni vere, di appartenenza e di identità”.

