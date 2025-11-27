

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Nuovo appuntamento dei riformisti Pd. Dopo quello di Milano sulla crescita, sabato mattina a Prato si farà il punto su innovazione e competizione con ospiti ed esperti in materia. Nelle stesse ore, sempre in Toscana a Montepulciano, sarà riunita anche la maggioranza Pd nella tre giorni organizzata da Dario Franceschini, Andrea Orlando e gli ex-art.1. La nuova 'geografia' dem, dopo l'articolazione dell'area bonacciniana, nel giro di qualche chilometro. "Non c'è nessuna volontà di fare la controprogrammazione di Montepulciano", dice Filippo Sensi ma una casualità di date coincidenti nel primo week end dopo le regionali. "Buon lavoro a Montepulciano e buon lavoro a noi".

L'appuntamento di Prato è stato organizzato dall'ex-sindaco Matteo Biffoni, neoconsigliere in regione Toscana, con l'europarlamentare dem Giorgio Gori. Al centro della riflessione, il settore manifatturiero. 'Innovare per competere', il titolo dell'iniziativa a cui partecipano tra gli altri la vicepresidente di Confindustria, Lucia Aleotti, il coordinatore di Base Italia, Marco Bentivogli, il presidente della Cna, Claudio Bettazzi, il direttore generale di Nomisma, Andrea Bontempi, i professori Marco Buti e Tommaso Nannicini.

"Dopo un lungo sonno - argomenta Sensi - i riformisti Pd vogliono tornare a far sentire la loro voce. Con un metodo. Intanto di dirsi le cose e portare un contributo di proposta e non di polemica. In linea con l'iniziativa di Milano, nessuna polemica ma rivendicare un profilo del Pd che è e resta riformista come i grandi partiti socialisti europei, dalla Spd ai laburisti inglesi. Un partito con vocazione di governo". Sono già in preparazione altri appuntamenti, dopo Milano e Prato dedicati. In cantiere focus su difesa e su sicurezza.

