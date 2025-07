Roma, 22 lug., (Adnkronos) - La segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, insieme alla responsabile Professioni, Stefania Bonaldi, alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e ai componenti della segreteria, Marina Sereni, Irene Manzi e Alfredo D’Attorre, ha incontrato oggi, nella sede nazionale del Pd, una nutrita rappresentanza dell’Associazione ProfessionItaliane, che raccoglie numerosi ordini, collegi e federazioni del mondo delle professioni, guidata dal presidente Rosario De Luca e dal vice presidente Armando Zambrano. Si legge in una nota.

“Un partito come il Pd che, grazie alla Segretaria Elly Schlein ha rimesso al centro del dibattito e della sua proposta il lavoro - ha dichiarato Bonaldi - non può non riconoscere nelle professioni uno snodo centrale per il Paese e stamane è stata una occasione importante per ribadirlo e per un confronto a tutto campo sulle principali questioni che riguardano il mondo delle professioni. Interessante anche il dibattito sul documento che ProfessionItaliane ci ha presentato sulla riforma del Comparto delle Professioni Ordinistiche, sul quale abbiamo trovato importanti elementi di possibile approfondimento e proposta, che intendiamo continuare. Siamo consapevoli di alcune criticità da parte di alcuni Ordini, in merito una possibile Legge Quadro, per cui sarà necessario procedere cercando condivisione e dialogo, ma è indubbio che il mondo delle professioni abbia bisogno di un percorso equilibrato di innovazione, anche legislativa”, ha sottolineato Stefania Bonaldi.

Nel suo intervento conclusivo la segretaria Schlein nel ringraziare l’Associazione, ha sottolineato “la volontà del Pd di continuare la costruzione di un percorso di dialogo fatto di ascolto, ma anche di proposte concrete, che portino a superare norme vecchie di 30 anni, percorrendo una strada che sia in grado di trovare una sintesi, fra gli Ordini Professionali, che non sia vincolata da rigidità. Il Pd, come sempre, è impegnato ad approfondire nel merito le questioni aperte, con spirito costruttivo, per trovare le convergenze più ampie, che facciano fare passi avanti. In particolare penso all’equo compenso, tema centrale, sul quale abbiamo le nostre proposte per superare gli obiettivi limiti attuali. Essenziale, poi – ha concluso Schlein – è il fattore tempo nella vita, anche familiare, di professionisti e professioniste. Nel nostro impegno parlamentare abbiamo già lavorato per ampliare le tutele e continueremo a farlo. Il Pd è disponibile e pronto a proseguire questo dialogo, per ascoltare e per produrre concrete innovazioni che nascano dal confronto con chi le riforme poi le vive nella sua quotidianità professionale”.