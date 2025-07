Roma, 25 lug (Adnkronos) - Il Partito democratico organizzerà in tutte le Feste dell’Unità iniziative di solidarietà per la popolazione di Gaza. Lo rende noto lo stesso Pd. Con una lettera inviata a i segretari regionali e provinciali Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale, e Igor Taruffi, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale del Partito democratico, hanno invitato i territori a promuovere in ogni Festa dell’Unità – oltre 450 in programma su tutto il territorio nazionale – iniziative dedicate.

“Il governo criminale di Netanyahu – si legge nella lettera – continua la sua folle e disumana operazione di sterminio nei confronti del popolo palestinese, con un massacro quotidiano e sistematico che non si arresta neppure davanti ai bambini affamati, in attesa di ricevere aiuti umanitari essenziali come cibo e acqua. Tutto questo non può lasciarci indifferenti, ma deve spingerci ad agire con determinazione, in ogni ambito e con ogni mezzo a disposizione. Mostriamo la nostra solidarietà a Gaza in ogni festa, insieme al nostro impegno per la pace, alla richiesta di rispetto del diritto internazionale e per fermare il massacro di innocenti", conclude la lettera.