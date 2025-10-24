

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Siamo qui oggi per ascoltare, riflettere, portare il nostro contributo e partire per organizzare il pensiero nel Pd e per il Pd. Come si costruisce questo pensiero? Affrontando le questioni, non espungendo dal dibattito ciò che può sembrare problematico". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro dei riformisti a Milano.



