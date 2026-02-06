

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io penso che dobbiamo integrare a direzioni di questo tipo, anche direzioni in cui assumiamo delle decisioni chiare, precise, facciamolo diventare quel documento il punto centrale del prossimo ordine del giorno della nostra direzione, mobilitando il partito, facendolo discutere intorno a quella prospettiva". Lo dice Lorenzo Guerini alla Direzione del Pd, secondo quanto viene riferito.

Guerini cita il tema della difesa. "Sapete cosa c'è sugli investimenti in difesa nella legge di bilancio? Zero. Allora vogliamo su questi temi assumerci una responsabilità o lasciamo il pelo all'opinione pubblica? Questo io voglio capire qual è la discussione che vogliamo fare. Ma non è che lo sto dicendo a Elly, lo sto dicendo a noi. Vogliamo provare a fare una discussione seria? Perché questo serve poi andare con un impianto vero alla discussione con i nostri alleati".

"Io sono rispettoso dei tempi di tutti, e però ragazzi non è che ci possiamo farci menare per il naso da Conte che non vuole mai una discussione e un tavolo in cui ci confrontiamo sul programma. E l'incontro con le opposizioni è fondamentale dentro la dimensione parlamentare. Non può diventare episodico nella costruzione di un programma politico condiviso, perché se ci porta a ridosso delle elezioni, attenzione, rischiamo di dover compromettere le ragioni programmatiche politiche alle esigenze di un'alleanza. E io questo credo sia un errore e un rischio che non possiamo correre".

