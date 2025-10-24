

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Ho visto delle tentazioni emergere, c'è chi immagina che le prossime elezioni si vincano scommettendo sull'astensionismo e mantenendo i tuoi. Primo, combattere l'astensionismo è dovere democratico. E poi non basta per il successo del centrosinistra. Per il Pd non si ragioni su una divisione dei compiti". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro dei riformisti a Milano.



