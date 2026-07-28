

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e deputato del Pd, domani 29 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta sul sito internet e sul canale YouTube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 10.

