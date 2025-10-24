

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Mi hanno chiesto del Centro. Ho detto che è positivo tutto ciò che allarga il centrosinistra ma bisogna intendersi su cosa vogliamo essere noi. Il Pd è tale se ha l'ambizione di parlare a tutta Italia, siamo nati per questo, noi siamo campo per questo, per un Pd forte, che rafforza la credibilità del centrosinistra". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro dei riformi sti a Milano.



