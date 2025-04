Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Seminario del gruppo Pd Camera giovedì e venerdì al Museo Casa Cervi a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. I lavori inizieranno giovedì pomeriggio alle 17 con il saluto della presidente dell'Istituto Alcide Cervi, Albertina Soliani. Quindi la capogruppo a Montecitorio, Chiara Braga, introdurrà il seminario: 'La nostra opposizione per l'alternativa', il titolo dell'intervento. Nella giornata di venerdì alle 10 si parlerà di 'Nascita della democrazia: la scelta di resistere, l'attualità dell'antifascismo' con la professoressa Michela Ponzani. A seguire il panel con Pietro Benassi, Francesca Bria e Tonia Mastrobuoni su 'Tecnocrazia e destra al potere: minacce per le democrazie'. Alle 14 'Welfare, diritti, libertà: è tempo per la sinistra' con le relazioni di Floriana Cerniglia, don Mattia Ferrari, Mauro Magatti. All 16 chiuderà i lavori la segretaria del Pd, Elly Schlein.