

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il Pd è di nuovo primo partito e segna un nuovo record: oltre 632.000 contribuenti ci hanno scelto nel 2025 con il 2x1000, nei tre anni di segreteria Schlein siamo cresciuti di oltre il 40%". Lo dichiara Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico.

"La chiave – spiega – è stata trasferire per la prima volta dalla fine del finanziamento pubblico molte risorse ai territori, con un meccanismo premiale. Il nostro resta il partito di migliaia di circoli, militanti, amministratrici e amministratori: queste risorse hanno fatto crescere adesioni e Feste dell’Unità, riaperto sedi, estinto debiti, sostenuto formazione, giovani e donne".

"Il livello nazionale è stato risanato – continua Fina –: fuori i dipendenti dagli ammortizzatori dopo otto anni, debiti del passato estinti, crediti recuperati, piattaforme di piccole donazioni attivate, senza contributi da imprese. È una scelta 'classica': investire sull’organizzazione, su un partito solido e presente, non sul leaderismo. Il Pd è e resterà una comunità plurale, un’intelligenza collettiva, non il partito di una sola foto. Questa attitudine a risolvere problemi e a ricostruire è a disposizione dell’Italia e lo sarà anche dopo il governo inutile e dannoso della destra".

