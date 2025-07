Roma, 2'9 lug. (Adnkronos) - Torna la Festa di Villalunga Casalgrande (Reggio Emilia) dal 31 luglio al 17 agosto al Parco Secchia. Come da tradizione, la festa si svolgerà nei primi giorni di agosto, con un programma che anche quest’anno si annuncia ricco, popolare, gratuito e partecipato, sostenuto dal lavoro di oltre 700 volontari, in gran parte provenienti dal Circolo di Casalgrande, affiancati da tanti altri volontari dei circoli del distretto: Scandiano, Sassuolo, Castellarano, Rubiera e Reggio Emilia. Si legge in una nota.

Inaugurano i dibattiti politici serali il 31 luglio alle 21 Igor Taruffi, responsabile nazionale organizzazione Pd, e Luigi Tosiani, segretario regionale Pd dell’Emilia-Romagna. Nelle giornate successive interverranno, fra gli altri, anche Stefano Bonaccini, Michele de Pascale, Chiara Braga, Graziano Delrio, Andrea Rossi, Debora Serracchiani, Roberto Speranza. E ancora, per il ‘campo largo’: Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana AVS; Elena Bonetti, deputata e presidente di Azione; Raffaella Paita, presidente del gruppo IV al Senato; Riccardo Ricciardi, capogruppo Camera M5S e Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato. E per la maggioranza: il Ministro per gli affari europei e il Pnrr Tommaso Foti; Giorgio Mulè vicepresidente Camera dei Deputati e Davide Bergamini, capogruppo lega commissione Agricoltura Camera dei Deputati.

“E’ soprattutto la politica nazionale - ha evidenziato Andrea Rossi - a essere di casa a Festa di Villalunga. La politica vera, fatta di dialogo, confronto anche acceso, ma sempre democratico. In tre serate diverse ci saranno le differenti rappresentanze politiche del campo progressista e per la prima volta, proprio in questa edizione, la festa si apre anche al confronto con alcuni esponenti dell’attuale maggioranza di centrodestra perché oggi più che mai la democrazia ha bisogno di luoghi di parola, scambio e riflessione comune”.