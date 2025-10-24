

Roma, 24 set (Adnkronos) - "L'opposizione al governo Meloni c'è, ma ad oggi non è percepita come una credibile alternativa di governo, consentendo così alla destra di proseguire in una azione di galleggiamento che condanna l'Italia alla stagnazione e all'immobilismo". Lo dice Piero Fassino commentando i lavori della assemblea dei riformisti a Milano.

"L'impegno dei riformisti vuole concorrere a colmare quella lacuna con proposte che parlino ad una larga parte della società italiana che chiede crescita, equità sociale, lavoro di qualità, innovazione e opportunita di vita e di futuro", aggiunge Fassino.



